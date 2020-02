Sverige växlar upp genomförandet av Agenda 2030

I september 2019 konstaterade FN:s generalsekreterare António Guterres att med start 2020 träder världen in i en ny fas i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling - ”the Decade of Action and Delivery”. Generalsekreteraren välkomnade de framsteg som gjorts hittills – den extrema fattigdomen minskar, fler vaccineras, barnadödligheten minskar och allt fler människor har tillgång till el. Samtidigt hålls utvecklingen tillbaka av klimatkrisen, konflikter, ökande ojämlikhet och könsbaserat våld.

