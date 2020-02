Mia Skäringers succéshow blir film

Mia Skäringer gjorde succé med sin föreställning ”Avig Maria - No More Fucks To Give”.

Nu avslöjar komikern att showen kommer att visas på bio.

– No more fucks to give – liveinspelningen, flyttar in i biosalongen den 8 mars som en symbol för kvinnans mänskliga värde på alla plan, säger Mia Skäringer i ett pressmeddelande.

