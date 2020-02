Hyllas: ”Han är lagets viktigaste spelare”

Broc Little. Så stavas SHL:s hetaste spelare just nu.

Under torsdagen stod han för två nya poäng när Linköping vann med 3–2 på övertid hemma mot Luleå.

– Det går inte att blunda för att han är lagets viktigaste spelare, säger Olle Lycksell om Little till C More.

Hyllas: "Han är lagets viktigaste spelare"

