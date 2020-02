Bryant högst närvarande vid All star-match

Basketlegendaren Kobe Bryant, som under sin karriär alltid var på topp under All star-möten, stod som väntat i centrum när det var dags för…

Vidare till hela nyheten om:

Bryant högst närvarande vid All star-match

Se fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Dagens Nyheter