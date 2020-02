A-ha når en miljard visningar på Youtube

Tidigare har bland annat Guns N 'Roses "November rain" och Queens "Bohemian Rhapsody" lyckats med bedriften. Nu sällar sig norska 80-talsgruppen A-ha till den exklusiva skara som nått en miljard visningar på Youtube med "Take on me", skriver Billboard.

Vidare till hela nyheten om:

A-ha når en miljard visningar på Youtube

Se fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Svenska Dagbladet